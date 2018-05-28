"Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında başarılı iş birliği mevcut"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında başarılı bölgesel iş birliği olduğunu belirtti.

Kvirikaşvili, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyonda konuşma yaptı.

Bakü'de, geçen yıl ağustos ayında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) projesinin açılışının yapıldığını anımsatan Kvirikaşvili, "Bu yıl ise haziranda Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) açılışının yapılması planlanıyor. Bu, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki başarılı bölgesel iş birliğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov da Ermeni güçlerinin 1918'den bu yana Kafkasya bölgesinin istikrar ve güvenliğine zarar vermeye çalıştıklarını belirterek, Ermenistan'ın bugün de Azerbaycan'ın topraklarını işgal altına tuttuğunu vurguladı.

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmişti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tiflis Gençlik Sarayı'nda verilen resepsiyona, Kvirikaşvili'nin yanı sıra Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, diplomatlar, siyasetçiler, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

