"Türkiye Güven Huzur-10" uygulaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, kentin 39 ilçesinde polis ekiplerince denetimler yapılıyor.

Kent genelinde yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Deniz Limanı ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulama çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi şehrin pek çok yerinde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.

Uygulamaya Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı ve çalışmanın 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.