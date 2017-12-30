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"Türkiye Güven Huzur9" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 00:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

- İl Emniyet Müdürlüğünce, huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla bin 9 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye genelinde 9'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, Diyarbakır'da 3'ü aranan 9 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki 22 noktada gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube ve merkez ilçe müdürlüklerinde görevli 160 ekip halinde bin 9 polis katıldı.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapıldı, umuma açık yerler denetlendi.

Ekipler, 126 umuma açık iş yerinde incelemede bulundu ve 3 bin 254 araç kontrol edildi, 2 araca cezai işlem uygulandı.

Uygulamada 6 bin 335 kişi GBT sorgulamasına tabi tutuldu. Kontrol ve denetimlerde aralarında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile 9 kişi gözaltına alındı. Asker kaçağı olduğu tespit edilen 55 kişiye ilgili kanun gereği tebligat yapıldı. Kontrol ve denetimlerde 3 bin 732 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, aramalarda ruhsatsız silah, 4 şarjör, 30 fişek, bıçak ve 10 gram esrar ele geçirildi.

(AA)

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