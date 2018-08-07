'Türkiye haklı gerekçeyle hava sahasını Süleymaniye'ye kapattı'

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin hava sahasını Süleymaniye'ye kapatmasının arkasında haklı gerekçeleri olduğunu belirterek, Süleymaniye Havalimanı'na uçak seferlerinin yeniden yapılması için çalıştıklarını ifade etti.
Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler ve Süleymaniye Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumdan sonra hava sahasını Süleymaniye'ye kapatmasına ilişkin Barzani, "Türkiye’nin kaygıları ciddi kaygılardır. Bu karar haklı bir gerekçeyle alınmıştır. Hükümet başbakanı olarak bu sorunun çözülmesini istedim. Biz hem Türkiye’nin kaygılarını gidermek için hem de havalimanı açılması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
IKBY'nin, Türkiye'den sonra 2'nci ticaret ortağı İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi almak için ABD'den, Erbil'e bir heyet gönderilmesini talep ettiklerini belirten Barzani, "Bunun kendileri için de net olmadığını tahmin ediyorum. İran'a uygulanan yaptırım konusunda Irak'ın bir parçası olarak adım atacağız. IKBY, Irak kararları çerçevesinde adım atacak." ifadelerini kullandı.
Başbakan Barzani, IKBY'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumunun ardından bölge ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Son ziyaretim Türkiye'ye oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katıldım. Türkiye’ye daha sonra da bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyorum. Biz her zaman komşu ülkelerimizle dostane bir ilişki kurma arzusunda olduk."
Irak'ta kurulacak yeni koalisyon hükümeti için henüz ciddi görüşmelerin yapılmadığına dikkati çeken Barzani, "Çünkü elle sayılacak oy sonuçlarının Yüksek Federal Mahkeme tarafından teyit edilmesi gerekir. Daha sonra resmi olarak süreç başlayacak. Şu ana kadar Bağdat’ta yapılan görüşmeler resmi değil, sadece konunun tartışması yapılıyor." diye konuştu.
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi
Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj
Gizli dünyaya açılan kapı
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum