'Türkiye haklı gerekçeyle hava sahasını Süleymaniye'ye kapattı'

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin hava sahasını Süleymaniye'ye kapatmasının arkasında haklı gerekçeleri olduğunu belirterek, Süleymaniye Havalimanı'na uçak seferlerinin yeniden yapılması için çalıştıklarını ifade etti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler ve Süleymaniye Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 25 Eylül 2017'deki gayrimeşru referandumdan sonra hava sahasını Süleymaniye'ye kapatmasına ilişkin Barzani, "Türkiye’nin kaygıları ciddi kaygılardır. Bu karar haklı bir gerekçeyle alınmıştır. Hükümet başbakanı olarak bu sorunun çözülmesini istedim. Biz hem Türkiye’nin kaygılarını gidermek için hem de havalimanı açılması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

IKBY'nin, Türkiye'den sonra 2'nci ticaret ortağı İran'a uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi almak için ABD'den, Erbil'e bir heyet gönderilmesini talep ettiklerini belirten Barzani, "Bunun kendileri için de net olmadığını tahmin ediyorum. İran'a uygulanan yaptırım konusunda Irak'ın bir parçası olarak adım atacağız. IKBY, Irak kararları çerçevesinde adım atacak." ifadelerini kullandı.