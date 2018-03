Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, Afrin’de şehit düşen askerlerin tek sorumlusunun Amerika Birleşik Devletlerinin olduğunu söyledi.

Uran, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesinin Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Genel kurulda şehit ve gazi aileleri arasındaki birlikteliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, “PKK’nın uzantısına 5 bin tır malzeme verdiler. Şu an o bölgede bir askerimiz şehit oluyorsa, bunun sorumlusu ona bu malzemeyi veren Amerika’dır” dedi.

Kısa süre önce Suriye sınırında Mehmetçik’i ziyaret ettiklerini anlatan Taner Uran, “700 şehit ve gazi ailesiyle bölgeye gidip, askerimize verdiğimiz desteği gösterdik. Askerlerimizin moral motivasyonu oldukça iyi. ‘Şehit ve gazilerimizin intikamını alacağız’ diye bize söz verdiler” diye konuştu.

Türkiye’nin tek başına teröre karşı önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Uran, “Ülkemiz bir ateş çemberi içinde. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bölücü terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bunlardan biri FETÖ, diğeri de PKK ve onun uzantısı YPG. Atlantik ötesinden gelenlerin bizim ülkemizin sınırlarını karıştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. PKK’nın uzantısına 5 bin tır malzeme verdiler. Şu an o bölgede bir askerimiz şehit oluyorsa, bunun sorumlusu ona bu malzemeyi veren Amerika’dır. Gittiğimizde bu durumu sınırda da haykırdık. Her şehidin, gazinin kanında bunların bölücülere verdiği silah var ama ne olursa olsun, bizim askerlerimiz bunların başını her yerde eziyor” şeklinde konuştu.

Kongrenin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a onursal başkanlık, derneğe katkı sağlayanlara da teşekkür belgesi verildi.

Derneğin Olağan Genel Kurulu sonucunda Kastamonu Şube Başkanlığına ise tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Berat Satıoğlu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.