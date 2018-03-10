Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Uran:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, "PKK'nın uzantısına 5 bin tır malzeme verdiler. Şu an o bölgede bir askerimiz şehit oluyorsa, bunun sorumlusu ona bu malzemeyi veren Amerika'dır." dedi.

Uran, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şehit ve gazi aileleri arasındaki birlikteliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Suriye sınırında Mehmetçik'i ziyaret ettiklerini belirten Taner Uran, "700 şehit ve gazi ailesiyle bölgeye gidip, askerimize verdiğimiz desteği gösterdik. Askerlerimizin moral motivasyonu oldukça iyi. 'Şehit ve gazilerimizin intikamını alacağız' diye bize söz verdiler." diye konuştu.

Türkiye'nin teröre karşı önemli bir mücadele verdiğini vurgulayan Uran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir ateş çemberi içinde. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bölücü terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bunlardan biri FETÖ, diğeri de PKK ve onun uzantısı YPG. Atlantik ötesinden gelenlerin bizim ülkemizin sınırlarını karıştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. PKK'nın uzantısına 5 bin tır malzeme verdiler. Şu an o bölgede bir askerimiz şehit oluyorsa, bunun sorumlusu ona bu malzemeyi veren Amerika'dır. Gittiğimizde bu durumu sınırda da haykırdık. Her şehidin, gazinin kanında bunların bölücülere verdiği silah var ama ne olursa olsun, bizim askerlerimiz bunların başını her yerde eziyor."

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de şehit ve gazi ailelerinin vatan için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirerek, devletin elinden geldiği kadar ailelerin yanında olduğunu söyledi.

Kongrenin ardından Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a onursal başkanlık, derneğe katkı sağlayanlara da teşekkür belgesi verildi.

Derneğin Olağan Genel Kurulu sonucunda Kastamonu Şube Başkanlığına ise Berat Satıoğlu yeniden seçildi.