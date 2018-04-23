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"Türkiye her duruma karşı hazırlık yapıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: -"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın içinde olduğu bir ordunun hemen sınırımızda, PYD'nin olduğu bölgeye gelmesi ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Tabii ki bir şeyin hazırlığı var. Türkiye'de hazırlık yapıyor. Ancak biz savaşa hazırlık yapmıyoruz. Biz her duruma göre hazırlık yapıyoruz"

ÇORUM (AA) - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, son dönemde Ortadoğu'da dikkat çekici gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Tabii ki bir şeylerin hazırlığı var. Türkiye'de hazırlık yapıyor. Ancak biz savaşa hazırlık yapmıyoruz. Biz her duruma göre hazırlık yapıyoruz." dedi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Günleri etkinliğine katılan Yarar, burada gerçekleştirilen söyleşide vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bir vatandaşın, Yunanistan'ın Fransa'dan neden savaş gemisi kiraladığı yönündeki sorusu üzerine Yarar, borçlarını ödeyemez durumda olan bir ülkenin, toplam maliyeti 1 milyar dolara yaklaşan 4 savaş gemisi kiralamasının bir şeylere hazırlık yapıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın içersinde olduğu bir ordunun Türkiye sınırında, PYD'nin olduğu bölgeye gelmesi ile ilgili görüşmeler yapıldığına işaret eden Yarar, şöyle konuştu:

"Savaş yokken niye savaş gemisi kiralarlar? Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın içinde olduğu bir ordunun hemen sınırımızda, PYD'nin olduğu bölgeye gelmesi ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Tabii ki bir şeyin hazırlığı var. Türkiye'de hazırlık yapıyor. Ancak biz savaşa hazırlık yapmıyoruz. Biz her duruma göre hazırlık yapıyoruz. Bu memleketin kaderi budur. Ancak bugünün dünden tek farkı nedir biliyor musunuz? Başkasından bir şey istemememiz. Yani kendi silah sistemlerini yapıp, adamlardan bağımsız bir yöne gitmemiz."

Yarar, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında ne silah ne mühimmat ne de asker anlamında hiçbir zorluk çekmediğine dikkati çekerek, "Depolarımızda serbest düşüşle yaklaşık 1-1,5 kilometre sapması olan bombaların üzerine bir güdüm kiti geliştirdik ve 2 metre hata ile vurabilecek noktaya getirdik. Türk mühendisleri yaptı bunu. 120'lik tank mermilerini adamlar bize vermeyince Makine Kimya Endüstrisi 6 ayda yapıp teslim etti ve envantere girdi. Batmak üzere olan bir firma geçen yıl kendi ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

Ülkenin kurtuluşunun milli ve yerli insanlardan geçtiğine vurgu yapan Yarar, başka hiçbir şekilde olamayacağını geçmişte gördüklerini sözlerine ekledi.

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ABD Çorum Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Konferans

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