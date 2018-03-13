HABER

"Türkiye her ülkeye iyi bir örnek oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Ursu: - "Türkiye'de 7 Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi ve birçok birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezin kurulması, Türkiye'nin her ülkeye sunabileceği iyi bir örnek oldu"

İZMİR (AA) - Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, ülkede 7 Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi ve birçok birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezin kurulmasının Türkiye'nin her ülkeye sunabileceği iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinliğine katılan Ursu, İzmir gibi önemli bir kentte Türk ve Suriyeli hekimlerle tıp bayramını kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ursu, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdikleri proje kapsamında ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli doktor ve hemşirelerin aldıkları eğitimlerden sonra kendi vatandaşlarına hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Suriye'den gelen sağlık personellerinin Türkiye'de yeniden mesleklerini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ursu, "Türkiye'de 7 Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi ve birçok birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezin kurulması, Türkiye'nin her ülkeye sunabileceği iyi bir örnek oldu. Türkiye, kim olduklarını gözetmeksizin, herkesin sağlık haklarını kullanmalarını sağlamış oldu. Yarım milyon çocuk aşı hizmetinden yararlanıyor. Anne ve çocuk sağlığına yönelik hizmetler geliştirildi, bunlara erişim de arttırıldı." dedi.

- "Demokrasi havariliklerini yerine getirsinler"

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise Suriye'de 6 yıl önce çıkarılan iç karışıklığı orada yaşayan halkın değil, oraya demokrasi getirmek isteyenlerin çıkardığını dile getirdi.

Suriye'ye demokrasi yerine savaş ve trajedi geldiğini söyleyen Tunç, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin komşusu olarak 3,5 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacıyı barındırıyoruz. Türk halkının insani özelliklerinden dolayı 3,5 milyon değil 5 milyon insanı da barındırabilecek imkanlara sahibiz. Bizim için yük olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. Biz bu coğrafyada demokrasi getirmek isteyenlerin birazda sağlık hizmeti sunmasını, insani hizmet sunmaları gerektiğini bekliyoruz. Bombaların yerine, savaşların yerine bizlere söyledikleri demokrasi havariliğinin gerçeğe dönüşmesini bekliyoruz."

- "Ayda 8 bin Suriyeli sığınmacıya hizmet veriyoruz"

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hakan Bayrakçı ise kentte bir yıl önce hizmet vermeye başlayan Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde her ay 8 bin Suriyeliye hizmet verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Suriyeli doktor ve hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İzmir Sağlık Müdür Vekili Anıl Esen, Suriyeli sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil verdi.

Törenin yapıldığı Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinin önüne Türkçe ve Arapça "14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun" pankartı asıldı.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp Bayramı doktor Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu kutlama Suriyeli sağlık personelleri

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KOSGEB destek programında Kütahya farkı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

Hisarcıklıoğlu: Devlet özel sektöre 140 milyar lira ödeme yapacak (2)

Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

Gönüllü olarak Suriye sınırında kurulan sahra hastanesine gittiler

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

Gördesli engellilerden Mehmetçik’e destek ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.