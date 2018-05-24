"Türkiye her zaman arabulucu ülke olmaktan yana"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Katar arasında yaşanan krizin aşılması konusunda büyük çaba ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye, her zaman arabulucu konumda olan bir ülke olmayı istiyor. Türkiye, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin iyi olması ve ihtilafların giderilmesi yönünde çalışmaktadır." dedi. Türk ve Suudi gazetecilerin bir araya geldiği, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) düzenlediği "Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması" panelinde "Bölgesel gelişmeler ve Türkiye- Suudi Arabistan İlişkileri" başlıklı oturum düzenlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Aktay, Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Katar arasında yaşanan krizin aşılması konusunda büyük çaba ortaya koyduğunu belirterek, söz konusu krizin geniş çaplı yansıması olduğuna işaret etti. Türkiye'nin bu konuya ilişkin hiçbir zaman taraf tutmadığını ve nasihat veren ülke konumunda olduğunu belirten Aktay, Türkiye'nin birçok konuda kendi duruşunu ortaya koymak için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Aktay, İran unsurunun, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yakından ve doğrudan etkilediğine işaret ederek, Suudi Arabistan dahil bazı Körfez ülkelerinin, Türkiye'nin İran ile ortak tutum sergilediği birtakım konulardan rahatsızlık duyduğunu kaydetti. Türkiye'nin, İran'ın Şiileştirme politikasına ise her zaman karşı çıktığını ve hiçbir zaman desteklemediğini belirten Aktay, Türkiye'nin bu konuda Suudi Arabistan ile aynı tutumu sergilediğine dikkati çekti. Aktay, İran'ın ortaya koyduğu bazı davranış biçimlerinin Türkiye'ye zarar verdiğine işaret ederek, "Özellikle İran'ın Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'deki politikaları sadece Türkiye'ye değil, Müslüman ümmetini ve dünyasını yakından olumsuz etkilemektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın bu politikasına karşı aynı doğrultu ve birliktelikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Aktay, "Bu, aynı zamanda İran'a karşı bir savaş açılmış anlamına gelmemesi gerekiyor. Zira İran bizim düşmanımız değil. Biz onu şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, konuşmasında 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen Mısır darbesine de değinerek, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan, Mısır'daki darbeye destek verdi. Türkiye, bu darbeye karşı çıktı. Bizler, Türkiye olarak darbelere karşı çıkmaktayız. Türkiye, tarih boyunca darbelerden çok çekti ve bu darbeci yönetimler, Türkiye'nin kalkınmasına engel oldu. İkincisi Müslüman Kardeşler konusu. Müslüman Kardeşlerin, Suudi Arabistan'a tehdit oluşturduğu kanaatinde değilim. Niye tehdit oluşturduğu iddialarını da anlamıyorum. Müslüman Kardeşler, Müslüman ümmetinin bir parçası. Onları dışlayamayız. Bizim, kendi saflarımızı birleştirmemiz gerekiyor." \ - Mekki: "AA, haber sürecinde profesyonel tutum sergiliyor" Anadolu Ajansı (AA) Arapça Haberler Editörü Hasan Mekki, medyanın, iki ülke ilişkileri arasında yapıcı olması gerektiğine dikkati çekti. Mekki, Türkiye'de, bir kişinin İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda Suudi Arabistan'ın duruşunu yönelik yaptığı eleştirinin ardından, Suudi Arabistan'ın saygın gazetelerinden birinde Türkiye'ye karşı kara propagandaya başlandığını ve ilişkilerin kötüye gittiğinin iddia edildiğini anlattı.

Hasan Mekki, "Bir ülke diğer ülkeyi eleştirdiği zaman, eleştirilen ülke büyük tepki vermemeli, profesyonelce yaklaşmalı. Birbirimizi anlamalıyız." dedi. Mekki, "Arap bir bakanın", Türkiye'nin Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığını iddia etmesinin ardından AA'nın verdiği tepkiyi şu sözlerle açıkladı: "Anadolu Ajansı, profesyonelce tepki verdi ve AA olarak bu konuda birkaç özel haber hazırladık. Türkiye'nin Arap ülkelerine yardım ettiğini ve bu yardımların çeşitlerini anlatarak, bunun o ülkelerin iç işlerine karışmamak olduğunu dünyaya anlattık. Biz, bakana karşı kara propaganda yapmadık, tepkimizi profesyonelce verdik." Mekki, Suudi Arabistan'daki bir gazetenin, aylar önce PKK elebaşlarından birisiyle röportaj yaptığını hatırlatarak, AA'nın Suudi gazetesinde yer alan bu haberi yayınlayarak çok büyük tepki göstermediğini, meseleye profesyonelce yaklaştığını vurguladı. AA'nın Arap dünyasıyla yakından ilgilenen uluslararası bir ajans olduğuna dikkati çeken Mekki, ajansın Arapların meselelerini ele aldığının ve yaptığı haberlerle Arapların başarısını ortaya çıkardığının altını çizdi.