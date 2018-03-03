Türkiye Hokey Federasyonundan Afrin’e destek

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla sınırın sıfır noktasına gelerek Mehmetçiğe moral verdi.

Türkiye Hokey Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ve bölgede görev yapan askerlere destek vermek amacıyla Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Öte yandan, Mehmetçikler için kurban kesip şehit olan askerlere dua edildi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Ankara’dan Yönetim Kurulu ekibimiz ile birlikte Kilis’te sınır bölgemize geldik. Burada Yönetim Kurulu toplantısını yaptık. Buraya Mehmetçiğimize manevi destek vermek amacıyla bulunuyoruz. Öğle üzeri sınırdaki üs bölgesine gittik. Sonrada kurban kestik. Hem şehitlerimizin aziz hatırasına hem de cephede görev yapan askerlerimize dualar ettik. Diğer yandan sınırın sıfır noktasına geldik burada Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen arkadaşların burayı görmesini istedik. Şu anda halı hazırda yürütülen Türkiye Cumhuriyetinin bekası için yapılan bu operasyona destek vermek amacıyla geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılık ile yürüttüğü bu operasyona destek vermek her Türk vatandaşının destek vermesi gerekir. Biz de bu bilinçle buradayız. Allah askerlerimize güç kuvvet versin" diye konuştu.