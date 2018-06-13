Türkiye genelinde Ramazan Bayramı öncesinde 10 bin 922 polisin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı öncesinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştiriliyor.
Uygulamaya, 81 il emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerden 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 personel katılıyor.
Denetimlere ayrıca 2 deniz ve 2 hava aracı ile 40 dedektör köpek de katılıyor.
Beş kişiden oluşan ve risk analizi yapabilen ekiplerce, deniz ve hava limanları ile otobüs terminalleri ve tren istasyonlarından oluşan bin 209 uygulama noktasında kontroller yapılıyor.
Uygulama, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve aranan şüpheliler ile araçların yakalanması amacını da taşıyor.
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