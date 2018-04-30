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"Türkiye Huzur Güven Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanmasının sağlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, başta terör, asayiş ve narkotik konuları olmak üzere, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

Yurt genelinde 10 bin 388 ekip halinde, 36 bin 180 emniyet ve 22 bin 157 jandarma personeli ile iki hava aracı, altı deniz aracı ve 221 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, park, okul çevreleri, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde, suçluların barınabileceği umuma açık yerlerde ve metruk binalardaki şahısların yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak sürdürülüyor.

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