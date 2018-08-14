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Türkiye içinde 790 civarında terörist var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dakika bir açıklamada bulunarak "Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye içinde 790 civarında terörist var

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terör PKK TSK

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