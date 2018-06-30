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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclis'inin (TİM) bugün yapılan seçiminde İsmail Gülle 149 oyla başkan olarak seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

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