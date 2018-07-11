Türkiye, IKBY ekonomisinin ana aktörü

ERBİL (AA) - MAZİN BAQAL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürü Nevzat Ethem, Türkiye'nin bölge ticaretinin ana aktörü pozisyonunda olduğunu söyledi. Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada IKBY ekonomisi ve Türkiye ile ticari ilişkilerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - Yıl sonunda ikili ticaret hacminin 12 milyar dolara yaklaşması öngörülüyor Türkiye ile IKBY arasındaki ticaret hacminin, terör örgütü DEAŞ'ın henüz sahneye çıkmadığı ve dünya ham petrol fiyatlarında dramatik düşüşlerin yaşanmadığı 2013 öncesinde yaklaşık 13 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ethem, "Bu yılın sonunda ikili ticaret hacminin 12 milyar dolara yaklaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu. Ethem, Haziran 2014’te DAEŞ'ın Irak'ın en büyük ikinci kenti durumundaki Musul'u ele geçirmesi ve Irak merkezi hükümeti ile Erbil yönetimi arasında meydana gelen bir dizi sorunlar nedeniyle IKBY'nin zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, söz konusu sorunların ekonomik ve ticari ilişkileri büyük oranda etkilediğini, binlerce projenin yeniden hayata geçilmesi konusunda ciddi engel oluşturduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin yüzde 25'i IKBY'de tüketilip kullanılıyor" "Türkiye'den Irak'a ihraç edilen ürünlerin yüzde 25'i IKBY'de tüketilip kullanılıyor." diyen Ethem, "Kalan yüzde 75'i ise Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere sevk ediliyor." ifadesini kullandı. Erbil yönetiminin 25 Eylül 2017'de gerçekleştirdiği gayri meşru referandum sonrası yaşananlara da değinen Ethem, bu süreçte İran IKBY'ye açılan tüm sınır kapılarını kapatırken Türkiye'nin farklı bir tutum sergilediğini söyledi. - "Habur, bölgenin kalkınması noktasında ana aktör pozisyonunu koruyor" Ethem, "Bu süreçte halkı cezalandırmak yerine tek sınır kapısı konumundaki Habur'u açık tutması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." dedi. Habur Sınır Kapısı'nın Irak'a açılan en önemli ve en etkin tek ticari kapı olması hasebiyle önemli bir geçiş güzergâhı olduğuna işaret eden Ethem, "Habur, bölgenin kalkınması noktasında ana aktör pozisyonunu koruyor." şeklinde konuştu. IKBY'ye komşu İran'a nazaran ekonomik ilişkilerin Türkiye ile daha iyi bir seviyede olduğunu kaydeden Ethem, Ankara ile Erbil arasında serbest ticari bölge oluşturularak ürün maliyetinin aşağıya çekilmesi ve resmi işlemlerde kolaylık sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.