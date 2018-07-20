"Türkiye, iki tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye, Kıbrıs’ın ekonomik ve mali yönden gelişmesi için dün olduğu gibi gelecekte de üstüne düşeni yapmaya devam edecek." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay hazır bulundu.

Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44. yıl dönümü nedeniyle Oktay ve diğer konukları ağırlamaktan kıvanç duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geleneksel olarak ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapmasının Kıbrıs Türk halkı için son derece gurur verici olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ilerleyen günlerde ağırlamayı beklediklerini dile getiren Akıncı, "Bizim için böylesi günler muhasebe günleri de oluyor. Yıllar çabucak geçiyor. 44 yıl oldu. Barış Harekatı’ndan sonra kuşaklar bugün toplumun yüzde 62’sini oluşturur noktasına geldi. Dolayısıyla o günlerin ne olduğunu onlara anlatmak, eskilerin de hafızasını tazelemek iyi oluyor." diye konuştu.