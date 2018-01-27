Türkiye ile ABD arasında kritik Afrin görüşmesi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alındı.
SİLAH VERİLMEYECEĞİ TEYİT EDİLDİ
PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.
'YAKIN KOORDİNASYON' VURGUSU
Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.
AA
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