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Türkiye ile ABD arasında kritik Afrin görüşmesi!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 10:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesinde, PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün gece ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alındı.

SİLAH VERİLMEYECEĞİ TEYİT EDİLDİ

PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

'YAKIN KOORDİNASYON' VURGUSU

Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD TSK Suriye İbrahim Kalın PYD YPG Afrin Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bu kaçıncı anlaşma. Yine verecekler, yine satacaklar. Bunlara itimat etmeyelim.
Afrin harekati fiyasko sinyalleri gelmeye basladi. 7 gündür ypg yi geçemedik, bize yakismaz o öso teroristleri ile omuz omuza yakismaz, onlar kendi ırkın a bile hayirlari olmayan kisilerdir, bize yakismaz baska sehirleri isgal etmek çoluk cocugu bombalamak biz muslumaniz. savasin kazanan i olmaz. UNUTMAYINKI insanlari öldürmeye gittiginizde onlar sizi cicek ile karsilamayacaklardir.
Sakın inanmayın..bunlar zaman kazanma politikaları..uyanık olun yılanın başını ezin..
KİMSE KUSURA BAKMASIN 6 AYDIR REİSİMİZ SİLAH VERMEYİN DİYOR ABD VERDİ DE VERİYOR VERMEYE DE DEVAM EDİYOR.VERECEĞİ KADAR VERDİ ZATEN.NEDEN? VERMEYİN DİYORUZ Kİ? 6 AYDIR AYNI KARŞILIKLI KELAMLAR.VERMEYİN, VERİYORLAR ABD YANLIŞ ANLAŞILDIK FALAN FİLAN.SONRA TÜM ÜLKELER BİZE HESAP SORUYOR BİZDE HESAP VERİYORUZ,İZAHAT EDİYORUZ. YAV ABD 15 BİN KM GELMİŞ NE İŞİNİZ VAR DİYEN VAR MI? YOK.KİMSEYE HESAP VERİYORLAR MI? EEE BİZ NİYE VERİYORUZ.TV LER DE HABERLER BU YÖNDE.AYRICA HANİ 30.000 KİŞİLİK DÜŞMAN ORDU KURMUŞTU DENİLİYORDU.NEREDELER? HU MU? OLDULAR.SAYIYA BAKIP ÖLEN SAYISINI GÖRÜNCE AKLIMA BU SUAL
Koca bir yalan,şimdiye kadar neden verdiler?bundan sonra vermeyeceklerinin garantisi nedir..? bu kadar şehidimizin hesabını kim verecek..?operasyon için yapılan harcamanın bedeli Türk halkı tarafından ödendi ödeniyor,bu yapılan masraf tazmin edilecekmi..?....
ABD nin yaptığına aynı şekilde karşılık vermeye devam.. Sözle muhabbete devam ederken fiilen operasyona devam.. ABD şaşkın.. ABD iflasta.. Paraları olmadığı için hareket edemiyorlar.. Fırsat bu fırsat..
tek antlasma yapılır abd ve teşeronları Türkiye ve sınırındaki tüm ülkelerden abd topraklarına yani baba evine döner sonra abd yıllardır yaptırdığı tüm eylemler icin tazminat öder hepsini kabul edip özür diler Türkiye ye tekrar abd vergi ödemeye başlar sonra bu hesap kapanır.
Ne verecekler ki geriye uçak kaldı İBRAHİM KALIN BY sadece uçak vermeyin deseydi kafi olurdu
Ben daha çocuk iken gece fıstık ağacını hırsızlarda korumak için,kendi bahçemizde bekçilik yapardık. Rahmetli Dedem biz korkmamamız için yılan da çiyan da koruma duasını okurdu.Ama karayılan absum tutmaz derlerdi.Bu kaçıncı söz verişleri Amerikalıların, karayılan gibi absum da yapsan gelir seni ısırırlar.Aman bunlara karşı çok dikkatli olalım.Bunlar öyle insan ölmüş hak hukuk gitmiş bak bu doğaya zararlı anlamazlar. Bak coney efendi senin böyle yaparsak daha çok menfaatin var,ha o zaman yola gelir.Seni gidiy coney seni.
40 yıldır Türkiye'deki Pkk terörüne ses çıkarmayanlar, dik durduğumuzda bize diklendiler. Bataklığı kurutmadan dönmek yok. Terörle mücadelede şimdiye kadar verdiğimiz canlar ve para akıl almaz boyutlarda... Daha sonraki aşama, Kandil'i piknik alanı yapmak olmalıdır. Terörle mücadelede bütün ülkelerin yanımızda olmasını istiyoruz. Biz Türk'ler asla paralı askerler değiliz. Her Türk yediden yetmişe askerdir. Sınırlarımızı hayatımız pahasına koruyacağız.
evet şimdi akp yan çizme yolunu açıyor.malum 1 haftada ıraka kadar gideceğiz diyen cumhurbaşkanı ve 8 günde 1 km gidemeyen türk askeri.dünya gazetelerinin çoğunda türk askerinin suriyede nasıl sıkıştığı ve çıkamadığı yer aldı.ilk 6 günde 4 subay toplam 308 asker kayıplarının olduklarını ve savaş uçaklarının doğrudan sivil yerleşim yerlerini bombaladıklarını yazdılar.zaten bu sabah unicef türklerin 11 çocuk katlettiğini dünyaya duyurdu.ama erdoğanın tek düşüncesi içteki aptalların uyanmaması bunun için de medyayı silah gibi kullanıp her yalana sarılıyor.
Dunyadaki en büyük eroin kaçakcısı bir örgütte para bitmez sıçak para Tam ABD nin sevdigi para
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