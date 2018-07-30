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Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson davasında flaş bir gelişme yaşandı. Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt ev hapsi kararına itiraz etti.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınmasının ardından, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ EV HAPSİNE ÇEVRİLMİŞTİ

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak geçtiğimiz hafta ev hapsine çevrilmişti.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Rahip Brunson'un ev hapsine alınması, ABD'deki beklentileri yükseltmiş, Brunson gibi Evangelist olan ABD BAşkanı Trump, rahibin derhal serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
geri vites yolda gibi görünüyor
yavaş yavaş abd abimize brunsonu teslim ediyoru. bu da adımlardan bitanesi.. bizim tv lerde de yakında brunson halk kahramanı ilan edilir. fetö karşıtıydı, fetöye karşı savaştı naraları atarlar:)
Reis ciyim lakin bu papazı birakirlarsa daha tanimam kimseyi
bisey değişmez..ver papazı al papazı
Buna ev hapsi bile fazla. At hücreye orada kalsın REİS
bana bak trumpet tokmaklarım seni..
şu ezik yunanlılar kadar burnuzumu kaldıramıyoruz.
Ulan Ne Şerbetli Papazmış Bu Adam Ya, Adam Sanki Hz.İsanın Oğlu..!!!
Ne yazık ki özelikle ekonomik riskler dikkate alınınca bu ajan papaz ile uğraşarak kendimize zarar veriyoruz. Sadece dövizdeki hareketler bile bize çok büyük ekonomik olumsuzluklar oluşturuyor o yüzden bu işi bir an önce çözüme ulaştırmak kısacası mahkeme kararı ile suçlu bulup sınır dışı etmek lazım. Bir sürü derdimiz var bir de bu pis papazla uğraşmanın anlamı yok.
boyun egmeyinnnn
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