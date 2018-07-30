Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınmasının ardından, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİ EV HAPSİNE ÇEVRİLMİŞTİ

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak geçtiğimiz hafta ev hapsine çevrilmişti.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Rahip Brunson'un ev hapsine alınması, ABD'deki beklentileri yükseltmiş, Brunson gibi Evangelist olan ABD BAşkanı Trump, rahibin derhal serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

