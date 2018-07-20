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Türkiye ile ABD heyeti arasında İran yaptırımları görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD heyeti arasında İran yaptırımları görüşmesi

Türkiye ile ABD arasında İran yaptırımlarıyla ilgili görüşmeler yapıldı.

Diplomatik kaynaklar, İran yaptırımlarıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığındaki heyetin Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını söyledi.

Söz konusu kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini açıklamasının ardından İran'a yeniden uygulanmaya başlanacak yaptırımların Türkiye açısından önem arz ettiğine dikkati çekti.

Kaynaklar, "Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, bugün Türkiye'yi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulduğunu belirten diplomatik kaynaklar, şunları kaydetti:

"İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD'nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir."

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatacağını açıklamıştı. Trump yönetimi, İran'ın gelir kaynaklarının kesilmesi için bu ülkeyle ikili ticareti olan ülkelerin de yaptırımları yeniden başlatmasını talep etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd heyeti İRAN KOEP Türkiye

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