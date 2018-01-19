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Türkiye ile AİKB arasında işbirliği fonu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 37 dakika önce

- Hazine Müsteşarlığı: - "Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde 25 milyon avro tutarında bir işbirliği fonu oluşturuldu" - "Söz konusu fon ile AİKB'nin Türkiye ve belirli diğer ülkelerde yapacağı projelerin teknik destek ve yatırım hibesi gibi ihtiyaçları karşılanacak"

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) nezdinde 25 milyon avro tutarında bir işbirliği fonu oluşturuldu.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AİKB arasında oluşturulan işbirliği fonu ile bankanın Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapacağı projelerin teknik destek ve yatırım hibesi gibi ihtiyaçları karşılanacak.

AİKB İşbirliği Fonu kapsamında, "özel sektörün rekabet gücünün artırılması, girişimciliğe ve KOBİ'lere destek verilmesi, inovasyon ve bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesi, finans sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir altyapı ve enerji verimliliğinin teşviki ve kapsayıcı ekonomi, iyi yönetişim ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi"alanlarındaki yatırımlar öncelikli olacak.

Ülkenin belirlediği önceliklere göre tasarlanarak, finansmanı bütünüyle Türkiye tarafından üstlenilen söz konusu fon, üyesi olunan uluslararası kalkınma bankası nezdinde oluşturulan ilk ikili işbirliği fonu özelliği taşıyor.

Türkiye'nin projeleri ile sınırlı kalmayarak diğer ülkeleri de kapsayacak fon, AİKB nezdinde önemli bir yer tutacak.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AİKB, 2009 yılından bu yana özel sektör ağırlıklı olmak üzere Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar avro tutarında finansman sağladı. Türkiye, son 3 yıldır AİKB'nin en çok yatırım yaptığı ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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