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Türkiye ile Almanya arasında "gençlik köprüsü" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

YTB'nin desteğiyle DİTİB tarafından düzenlenen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı ile Almanya'dan Türkiye'ye gelen 475 genç yarın Ankara'da buluşacak

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri" programıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelen 475 Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi genç Ankara'da buluşacak.

YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB desteğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından gerçekleştirilen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile 12 ayrı proje kapsamında Türkiye'ye gelen 475 genç programın son etabını yarın Ankara'da tamamlayacak.

Yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, milli ve manevi değerleri tanımaları amacıyla yürütülen 24-31 Mart tarihleri arasında farklı şehirlerde eş zamanlı yürütülen projelere, Almanya'da yaşayan 18-25 yaş arası Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler katılıyor.

Program, Türkiye'de on gün boyunca tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmalarına katılan gençlerin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmesini de kapsıyor.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programına katılanlar İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Bilecik'in ardından yarın Ankara'ya geçecek. Gençlik kafilesinin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve YTB Başkanı Mehmet Köse ile toplantı yapması öngörülüyor.

- Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı

YTB'den edinilen bilgiye göre, Almanya DİTİB'e bağlı 8 derneğin gençlik köprüleri projesi, "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı 2017" kapsamında destekleniyor.

Proje, Almanya'nın Köln, Berlin, Kassel, Hamburg, Worms, Essen ve Dortmund bölgelerinden 475 gence, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Ankara şehirlerini ziyaret ederek Türkiye'nin kültürel değerlerini yerinde keşfetme imkanı sunuyor.

Yaşadıkları bölgede Paskalya Bayramı tatili olması sebebiyle tatillerini ana vatanlarında değerlendirme imkanı bulan katılımcılar, program vesilesiyle Türk tarihi ve kültürü konularında farkındalık kazanıyor.

Programa katılarak birbiriyle tanışan gençlerin bağlarını sürdürmesi ile de Almanya'da yaşayan genç Türk neslinin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlanması hedefleniyor.

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DİTİB Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri YTB

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