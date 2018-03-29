Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri" programıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelen 475 Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi genç Ankara'da buluşacak.

YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB desteğiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından gerçekleştirilen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile 12 ayrı proje kapsamında Türkiye'ye gelen 475 genç programın son etabını yarın Ankara'da tamamlayacak.

Yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, milli ve manevi değerleri tanımaları amacıyla yürütülen 24-31 Mart tarihleri arasında farklı şehirlerde eş zamanlı yürütülen projelere, Almanya'da yaşayan 18-25 yaş arası Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler katılıyor.

Program, Türkiye'de on gün boyunca tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı seminer ve atölye çalışmalarına katılan gençlerin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmesini de kapsıyor.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programına katılanlar İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Bilecik'in ardından yarın Ankara'ya geçecek. Gençlik kafilesinin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve YTB Başkanı Mehmet Köse ile toplantı yapması öngörülüyor.