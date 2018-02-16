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Türkiye ile Almanya arasında terörizmle mücadele toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında "Terörizmle Mücadele" konulu toplantının Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi

Türkiye ile Almanya İçişleri Bakanlıkları arasında "Terörizmle Mücadele" konulu toplantının gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında birincisi 17-18 Ocak'ta Berlin’de yapılan "Terörizmle Mücadele" konusundaki toplantının ikincisi dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyı, Türkiye'den bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Almanya İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörizm ve Çalışma Grubu Başkanı ortaklaşa yönetti.

Toplantıya ayrıca, iki ülkenin güvenlik birimleri ile Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri katıldı.

Almanya’nın son dönemde terör örgütleri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaların Türkiye tarafından dikkatle takip edildiği dile getirildiği belirtilen toplantıda, terör örgütlerinin propaganda ve finans temini faaliyetlerine karşı mücadele konularında iş birliğinin artırılarak devam edeceği hususunda mutabakat sağlandı.

Toplantıda, her iki ülke için tehdit oluşturan terör örgütleri ve terörizmin uluslararası boyutu ile mücadelede ortak çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

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