Türkiye ile Filistin arasında bilimsel işbirliği

Türkiye, özgürlük mücadelesi veren Filistin ile bilimsel işbirliğine hazırlanıyor. Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde merkezi Aydın’da bulunan Tales Matematik Müzesi, El Kudüs Üniversitesi ile ‘Fen ve Matematik Öğretimi Çalıştayı’ yapacak. El Kudüs Üniversitesi ve Kudüs Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılacağı, 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında 5 gün sürecek çalıştayda Filistin ile Türkiye’nin ortak bilimsel değerleri masaya yatırılıp Filistin’in özgürlük mücadelesinde bilimsel konular da ele alınacak.

Aydın Tales Matematik Müzesi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Fen ve Matematik Öğretim Çalıştayı’na El Kudüs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Dwaik, Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Motasem Hamdan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enas Nasser, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huain Sammara, Filistin Matematik Müzesi Müdürü Jehad Abualkabash, Filistin Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri Kifah Khandaqji ve Kawthar Wahdan katılacak.

Çalıştay kapsamında Aydın’da Tales Matematik Müzesi’nin gönderlerine Türk ve Filistin bayrakları çekilecek.

Aydın’da protokol üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri ve Yunus Emre Enstitüsü ile Tales Matematik Müzesi yetkililerinin katılacağı oturumda uluslararası alanda gerçekleştirilen TİMMS ve PISA sınavlarının genel değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca bu sınavlarda ilk sırada yer alan ülkelerin kullandığı model ve metotlar tartışılacak. Çalıştayın en önemli konularından biri ise özgürlük mücadelesi veren Filistin’in bilimsel alanda nasıl mücadele vermesi gerektiği de değerlendirilecek.