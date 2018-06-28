SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile AB arasında yapılan göç mutabakatının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ile göç anlaşmasını sürdürmek ve Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’ye kalan ödemeyi yapması için çağrıda bulunacağım." dedi.

Borisov, Brüksel'deki Avrupa Konseyi Zirvesi öncesinde Bulgar basınına yaptığı açıklamada, toplantıda, AB'nin dış sınırlarını düzensiz göçe kapatması, sığınmacı kamplarının AB dışına taşınması ve Avrupa'daki sığınmacıların ikincil yerleştirmesinin adil yapılmasını isteyeceğini belirtti.

AB’nin dış sınırlarında "ön hatta" bulunan ülkelerin yükü omuzladığını ifade eden Borisov, bu ülkelerin göçün yükünü tek başlarına taşımamaları gerektiğini vurguladı.

Borisov, Türkiye ile AB arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli. Türkiye ile göç anlaşmasını sürdürmek ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kalan ödemeyi yapması için çağrıda bulunacağım. Bu anlaşmaya İtalyan ve Avusturyalı meslektaşlarımın da destek vermelerine ısrar edeceğim." diye konuştu.