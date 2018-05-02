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Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı.


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