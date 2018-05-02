HABER

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Türkiye tarafından öncelik verilen "2023 Vizyonu"nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kaldı.


Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yediEski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
Meral Akşener'den suikast açıklamasıMeral Akşener'den suikast açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Takside ‘uzun mesafe’ krizi kapıda

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.