Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık alanında iş birliği

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen Avrasya 8. Üroonkoloji Kongresi dolayısıyla başkent Tiflis'te bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Dr. Maia Lagvilava ile bir araya geldi.
Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşleri Bakanlığındaki toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yarımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı katıldı.
Lagvilava, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında verimli bir iş birliği olduğunu kaydetti. Sağlık alanında önde gelen ülkelerden Türkiye'nin, Gürcistan'a destek verdiğini kaydeden Lagvilava, "Türkiye genel olarak sağlık alanında çok başarılı bir ülke." ifadesini kullandı.
İki ülke arasında, sağlık alanındaki iş birliğinin ortak projelerle daha da güçlendirilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Lagvilava, "Umarım, Türkiye ve Gürcistan'ın sağlık alanındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi, her iki ülke için de faydalı olur." şeklinde konuştu.
Gümüş, toplantının ardından, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin sağlık alanında geniş vizyona sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son 15 yılda bu alanda ciddi başarılara imza attığını belirten Gümüş, bunun tüm dünya tarafından takdir edildiğini söyledi.
Toplantıda Türkiye'deki şehir hastaneleriyle ilgili Gürcü yetkilileri bilgilendirdiğini kaydeden Gümüş, bu alanda da iş birliği olasılığını değerlendirdiklerini belirtti. Gümüş, ayrıca Gürcistan'daki şehir hastanelerinin bazı bölümleri ve kliniklerini beraber işletme teklifinde bulunduklarını sözlerine ekledi.
Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti
Saadet Partisi'nden Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: 'Tüm siyasi parti liderlerinin katılacağı “İstişare Toplantısı” yapılsın'
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı
Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum