Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık alanında iş birliği

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da düzenlenen Avrasya 8. Üroonkoloji Kongresi dolayısıyla başkent Tiflis'te bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakan Yardımcısı Dr. Maia Lagvilava ile bir araya geldi.

Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşleri Bakanlığındaki toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yarımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı katıldı.

Lagvilava, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında verimli bir iş birliği olduğunu kaydetti. Sağlık alanında önde gelen ülkelerden Türkiye'nin, Gürcistan'a destek verdiğini kaydeden Lagvilava, "Türkiye genel olarak sağlık alanında çok başarılı bir ülke." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında, sağlık alanındaki iş birliğinin ortak projelerle daha da güçlendirilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Lagvilava, "Umarım, Türkiye ve Gürcistan'ın sağlık alanındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi, her iki ülke için de faydalı olur." şeklinde konuştu.