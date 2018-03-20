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Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminde artış bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:40 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Katar, çok önemli bir devlettir. Biz de kendisiyle iş birliği yapmak ve halkı ile hükümetine yardım etmek için hazırız"

DOHA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

6. Uluslararası Katar Tarım Fuarı "Agriteq 2018" etkinlikleri sırasında Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulunan Fakıbaba, kardeş iki ülke olan Türkiye ile Katar'ın şimdi olduğu gibi gelecekte de tüm alanlarda iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

Her iki ülkenin ortak yatırım ve projeleri hayata geçirme konusunda çalışmalar yürüteceğini, bunun sadece Türkiye ve Katar ile sınırlı kalmayacak şekilde farklı ülkeleri de kapsayacağını dile getiren Fakıbaba, "Katar, çok önemli bir devlettir. Biz de kendisiyle iş birliği yapmak ve halkı ile hükümetine yardım etmek için hazırız." dedi.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolara ulaşmasını beklediğini kaydeden Fakıbaba, iki ülkeyi farklı konularda birbirine bağlayan ilişkilerden de övgüyle söz etti.

Bugün açılışı yapılan ve üç gün sürecek fuara 36 ülkeden 313 şirket katılıyor.

Fuara Türkiye'den de yaklaşık 40 şirket katılırken, Türk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için özel bir köşe ayrıldı.

Bakan Fakıbaba, açılış öncesinde Türk iş adamlarıyla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Fuarda tarıma ilişkin konuların görüşüleceği oturumlar, rapor sunumları, gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünü destekleyecek son teknikler ve imkanlara ilişkin sunumlar yapılacağı kaydedildi.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gıda Katar

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