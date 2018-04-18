HABER

Türkiye ile Katar kütüphaneleri arasında iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 03:20 | Son Güncelleme

Anlaşma kapsamında Katar Ulusal Kütüphanesinde Türkiye'ye ait bir bölüm de açılacak

DOHA (AA) - Türkiye Milli Kütüphanesi ile Katar Ulusal Kütüphanesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman ile Katar Ulusal Kütüphanesi İcra Direktörü Süheyr Vastavi tarafından imzalar atıldı.

Toman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın tarihi belge ve kaynakların değişiminin yanı sıra kütüphane personelinin eğitimi ve deneyimlerin alışverişini içerdiğini söyledi.

Anlaşma kapsamında ayrıca Katar Ulusal Kütüphanesinde Türkiye'nin çeşitli alanlarda tanıtılması için bir bölümün açılacağını belirten Toman, burada çocuk edebiyatı, roman ve yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bazı kitapların da yer alacağını dile getirdi. Toman, önce 500 kitabın olacağı bu bölümde sayının zamanla artacağını ifade etti.

Katar Ulusal Kütüphanesi dün Çin , Hollanda ve Azerbaycan ulusal kütüphaneleriyle de anlaşmalar yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçen pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Doha'da yaklaşık 1 milyon 200 bin kitabın bulunduğu Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına katılmıştı. Törende, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulunmuştu.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işbirliği anlaşması Katar Türkiye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.