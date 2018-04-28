Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında "Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği" protokolü imzalandı.

Protokole, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi imza koydu.

İmza töreninde konuşan AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Protokol, yıllardır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye desteğinin, özel olarak da AFAD'ın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına afet ve acil durumlar alanında yapılan desteğin bir devamı niteliğindedir." dedi.

Afet, acil durum ve krizlerle ilgili alanlardaki iş birliklerinin öne çıktığını belirten Güllüoğlu, bir ülkenin bilgi birikiminin bir başkasına aktarılmasının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

- Kıbrıs'a destek devam edecek

Güllüoğlu, bu anlamda hem bildiklerini paylaşmaya hem de öğrenmeye hazır olduklarına işaret ederek, Kıbrıs'ın kendileri için önemli bir coğrafya olduğunu, desteklerinin bundan sonra da her anlamda süreceğini belirtti.