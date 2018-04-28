Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında "Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği" protokolü imzalandı.
Protokole, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi imza koydu.
İmza töreninde konuşan AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Protokol, yıllardır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye desteğinin, özel olarak da AFAD'ın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına afet ve acil durumlar alanında yapılan desteğin bir devamı niteliğindedir." dedi.
Afet, acil durum ve krizlerle ilgili alanlardaki iş birliklerinin öne çıktığını belirten Güllüoğlu, bir ülkenin bilgi birikiminin bir başkasına aktarılmasının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.
- Kıbrıs'a destek devam edecek
Güllüoğlu, bu anlamda hem bildiklerini paylaşmaya hem de öğrenmeye hazır olduklarına işaret ederek, Kıbrıs'ın kendileri için önemli bir coğrafya olduğunu, desteklerinin bundan sonra da her anlamda süreceğini belirtti.
Protokolün gelişmesi temennisinde bulunan Güllüoğlu, halkın afet ve acil durum farkındalığının arttığı, risk azaltma anlamında güvenli yaşam alanları ve güvenli evlerin olduğu ve insanların afetlerden en az zarar gördüğü dünyayı hayal ettiklerini sözlerine ekledi.
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Çelebi de başkanlığının arama kurtarma ekibinin gelişmesinde AFAD’ın büyük katkıları olduğunu dile getirerek, protokolle bu iş birliğinin daha resmi hale geleceğini ve yasal altyapı oluşturulacağını söyledi.
Protokolün hayırlı olmasını dileyen Çelebi, Türkiye'ye ve AFAD Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan "Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği" protokolü, afet ve acil durumlar oluşmadan önce iş birliği alanlarının saptanıp geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda insani yardım faaliyetlerinin evrensel kurallar çerçevesinde kurumsal bir şekilde icrası ile bilimsel, teknik ve hukuksal bilginin değişiminin sağlanmasını amaçlıyor.
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