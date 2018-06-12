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Türkiye ile Kongo ticareti Mersin'de konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 'Afrika Tanıtım Günü' düzenledi Programda, Türkiye ile Kongo arasındaki ticari ilişkilere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

MERSİN'de, 'Afrika Tanıtım Günü' düzenledi Programda, Türkiye ile Kongo arasındaki ticari ilişkilere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (MTSO) organizasyonda konuşan Kongo Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Luc Joseph Okio, ülkesinin coğrafi konumu ve ticari potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Kongo'nun 170 kilometre uzunluğunda bir cepheye sahip olduğunu dile getiren Okio, Atlantik Okyanusu ile çevrili olan ülkesinin 342 bin kilometrelik bir alanı kapladığını dile getirerek, Kuzeyde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, doğuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, batıda Gabon, Angola ve Atlantik kıyısı ile sınırlanmıştır. Uluslararası alanda Kongo, 20 Eylül 1960dan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olup, 1965'ten beri eskiden Afrika Birliği'nin örgütü olan Afrika Birliği'nin kurucusu ve üyesidir dedi. Kongo ekonomisinin petrole dayandığını aktaran Okio, Kongo ekonomisi günümüzde esas olarak, günde yaklaşık 300 bin varil olmak üzere yılda 100 milyon varil civarındaki petrol üretimine dayanmaktadır. Bu bütçe gelirinin yüzde 75'ine katkıda bulunuyor ifadesini kullandı. Afrika'nın Mersin'deki birçok sektörü tamamlayıcı özellik ve zenginliklere sahip olduğuna vurgu yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Sefa Çakır ise Biz de Mersin olarak, Afrika'nın kuzey yarım küreye açılması için gerekli olan köprünün bir lojistik merkezi olacağız. Mersin'in ciddi bir potansiyeli var. Mersin, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin dış ticarette ikinci büyük kenti. Yurtdışından yatırımcı alan en büyük illerinden bir tanesi Mersin. Bu yatırımlar arasında maalesef Afrika ülkelerinden yatırım yok. İnşallah bu ziyaret yatırımların başlangıcı olur? şeklinde konuştu.

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