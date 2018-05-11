Moritanya Sağlık Bakanı Kane Boubacar, Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir ile iki ülke arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Moritanya resmi haber ajansında (AMI) yer alan habere göre, Moritanya Sağlık Bakanı Boubacar ve Türkiye'nin Novakşot Büyükelçisi Bilir'in bir araya geldiği görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ele alındı.

Moritanya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık İşbirliği, Programlama ve Enformasyon Müdürü İslem Vild el-Mahcub'un da görüşmede hazır bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat'ta Moritanya'ya yaptığı ziyaretle güçlenen Ankara-Novakşot ilişkileri gelişmeye devam ediyor.

Erdoğan'ın Moritanya ziyareti kapsamında, iki ülke arasında maden, balıkçılık ve turizm gibi birçok alanda bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

