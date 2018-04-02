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Türkiye ile Nijerya askeri eğitim alanında iş birliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye ile Nijerya askeri eğitim alanında iş birliği yapacak

Türkiye ile Nijerya arasında askeri eğitim alanında iş birliği yapılmasına dair anlaşma, Resmi Gazetede yayımlandı.

Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar arasında askeri eğitim alanında iş birliği mekanizmaları tesis edilecek.

Tarafların iş birliği, barışı destekleme, insani yardım ve deniz haydutluğuyla mücadele, birlik, karargah ve kurumlarda görev başı eğitimi, heyet ve personel mübadeleleri, ortak tatbikatlara katılım ve tatbikatlara gözlemci davetleri gibi alanları kapsayacak.

Taraflar askeri tarih, arşiv, müzecilik ve eğitimin geliştirilmesine yönelik karşılıklı bilgi alışverişi gibi alanlarda da iş birliğinde bulunacak.

Denizaltı subay/astsubay, uluslararası dalgıç, patlayıcı maddelerin keşfi, gelişmiş patlayıcıların düzenekleri ve benzeri konularda da özel ihtisas kursları verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşma askeri işbirliği nijerya Resmi Gazete Türkiye

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