Türkiye ile Pakistan arasında tecrübe paylaşımı

Pakistan'ın su kaynakları yönetimiyle ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet, "Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi" kapsamında tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), Su Kaynakları Kalkınma Ajansı (WAPDA) ve Federal Sel Komisyonu (FFC) temsilcilerinden oluşan heyet, TİKA, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde temaslarda bulundu, İstanbul, Bolu ve Ankara'da incelemeler yaptı.

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Pakistanlı heyetle bir araya gelerek TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerini anlattı.

Pakistan’ın tarihi ve kültürel boyutları itibarıyla Türkiye için kardeş ülke olduğunu vurgulayan Çetin, iki ülke yararına geliştirilecek projeler için iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

WAPDA yetkilisi Shahid Hamid de TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.