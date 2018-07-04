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Türkiye ile Pakistan arasında tecrübe paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Pakistanlı heyet, TİKA, DSİ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde temaslarda bulundu

Pakistan'ın su kaynakları yönetimiyle ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan heyet, "Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi" kapsamında tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), Su Kaynakları Kalkınma Ajansı (WAPDA) ve Federal Sel Komisyonu (FFC) temsilcilerinden oluşan heyet, TİKA, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde temaslarda bulundu, İstanbul, Bolu ve Ankara'da incelemeler yaptı.

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Pakistanlı heyetle bir araya gelerek TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerini anlattı.

Pakistan’ın tarihi ve kültürel boyutları itibarıyla Türkiye için kardeş ülke olduğunu vurgulayan Çetin, iki ülke yararına geliştirilecek projeler için iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

WAPDA yetkilisi Shahid Hamid de TİKA'nın Pakistan'daki faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak sürmesini temenni etti.

Görüşmede Pakistan'da TİKA ve DSİ iş birliğinde gerçekleştirilmesi düşünülen "Erken Sel Uyarı Sistemleri Projesi" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Pakistanlı heyet, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek ve Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş tarafından kabul edildi.

Program kapsamında DSİ Gölköy Tesisleri, Tekke Barajı, Elmadağ Radar Üssü'nü ziyaret eden heyete DSİ Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde taşkın ve sel önleme çalışmaları ile mobil uygulamaları, DSİ Makine, İmalat ve Dağıtım Daire Başkanlığı'nda da DSİ personeline yönelik simülasyonla eğitim faaliyetleri ve DSİ makine kapasitesi konusunda bilgi verildi.

Program sonunda katılım sertifikalarını alan heyete, Ankara ve İstanbul'da tarihi ve kültürel mekanlar gezdirildi.

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