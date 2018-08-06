HABER

Türkiye ile Pakistan'dan afetle mücadelede iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:28 | Son Güncelleme

İki ülke arasında afetle mücadele ve ortak tatbikat gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek için mutabakat sağlandı

Türkiye ve Pakistan'ın afet yönetimi alanında karşılıklı iş birliğini yoğunlaştırmak için mutabakat sağladığı bildirildi.

Pakistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Ulusal Afet Yönetimi (NDMA) Başkanı Korgeneral Ömer Mahmut Hayat ve beraberindeki heyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bir araya geldi. AFAD Başkanlığında yapılan görüşmeye Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de katıldı.

İki ülke arasında afet yönetimi alanında mutabakat sağlandığı ifade edilen açıklamada, tarafların afetle mücadele konularını kapsayan bazı konularda iş birliği kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin, afet yönetimindeki deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılması, uzmanların eğitilmesi, ortak tatbikatlar ve iş birliğini yoğunlaştırmak için ortak konferanslara ve yüksek düzeyde ziyaretlere ev sahipliği yapılması gibi alanlarda iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Güllüoğlu görüşmede, AFAD'ın yurt içinde ve yurt dışında çeşitli acil durumlara müdahale kabiliyeti için belirlediği hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi, NDMA ile kurumsal bağları geliştirmek için istekli olduklarını söyledi.

NDMA Başkanı Korgeneral Hayat da Pakistan'daki 2005 depremi ve 2010 selleri sırasında kurtarma ve rehabilitasyon operasyonlarına yaptığı yardım için Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek Türkiye'nin doğal felaketlere karşı geliştirdiği mekanizmalarıyla bu alanda tecrübesini artırdığını vurguladı.

Hayat, ziyareti kapsamında ayrıca AFAD Eğitim Merkezi ve Deprem Simülasyon Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Yağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyorYağmur, kedi ve muhabbet kuşu ile birlikte oynuyor
Kamyonet, hastane girişinde sıkıştıKamyonet, hastane girişinde sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan AFAD işbirliği

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Sivas'ta elektrik süpürgesini sürükleyerek yürüyen yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu! Herkes onu arıyor!

Sivas'ta elektrik süpürgesini sürükleyerek yürüyen yaşlı adam sosyal medyada fenomen oldu! Herkes onu arıyor!

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

CHP'li Özgür Özel'den Mustafa Destici'nin idam teklifine dikkat çeken cevap: Karşısındayız!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.