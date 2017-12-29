Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

Rusya ve Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e ilişkin nihai imzaları Ankara'da attıkları duyuruldu.

"ANLAŞMA BİTTİ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuşmuştu.

RUSLAR DETAYLARI KISA SÜRE ÖNCE DUYURMUŞTU...

Türkiye ile Rusya arasında nihai imzanın atılacağı S-400 anlaşmasının son detayları daha önce Rusya silah üreticileri konsorsiyumu “Rosteh” Başkanı Sergey Çemezov tarafından açıklanmıştı. Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin tamamının net 2,5 milyar dolar olacağını ve siparişin 2019-20120 yılları arasında yerine getirileceğini duyurdu.