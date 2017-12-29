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Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 12:56 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ve Türkiye ile Rusya arasında hava savunma sistemleri S-400'e ilişkin nihai anlaşmanın Ankara'da imzalandığı aktarıldı. Türkiye, Rusya'dan S-400 satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

Rusya ve Türkiye'nin hava savunma sistemi S-400'e ilişkin nihai imzaları Ankara'da attıkları duyuruldu.

"ANLAŞMA BİTTİ" DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuşmuştu.

RUSLAR DETAYLARI KISA SÜRE ÖNCE DUYURMUŞTU...

Türkiye ile Rusya arasında nihai imzanın atılacağı S-400 anlaşmasının son detayları daha önce Rusya silah üreticileri konsorsiyumu “Rosteh” Başkanı Sergey Çemezov tarafından açıklanmıştı. Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin tamamının net 2,5 milyar dolar olacağını ve siparişin 2019-20120 yılları arasında yerine getirileceğini duyurdu.

Çemezov, “S-400 anlaşmasının tamamı 2,5 milyar dolar. Bunun yüzde 45 bölümü Türkiye tarafından bize ödenecek. Geride kalan yüzde 55 ise Rusya’nın Türkiye’ye açacağı kredi ile kapatılacak. İki ülke Maliye Bakanlıkları açılacak kredi hususunda da zaten anlaşmaya vardı” dedi. Anlaşmanın içeriği hakkında de daha detaylı bilgi veren Çemezov, “2,5 milyar dolar karşılığında Türkiye bizden 4 batarya değil, 4 bölük satın alacak. Bir bölükte ise bilindiği üzere çok daha fazla batarya bulunuyor.” demişti.

Rusya askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. 4 bölükteki batarya sayısı böylece 36 olacak. Türkiye’nin Rusya’dan alacağı 4 adet S-400 bölüğünde ise konuşlanma işlemi tamamlandığında sonra her an ateşe hazır 144 füze bulunacak. Hava savunma sistemi için ayrıca duruma göre uzun, orta ve kısa olmak üzere farklı menzile sahip ayrı yedek füzeler de alınabilecek.

Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı
Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye S-400

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ülkemiz için hayırlı olsun inşallah ALLAH ülkemizi kötü ellerden kem gözlerden düşmanın ve şeytanın şerrinden korusun âmin
çok zor bişe değil yakinda s900 ü biz yapacaz biz satacaz inşallah
kaç kere imzalanacak daha önce imzaladık dediler bu sefer kaşe imza attık galiba Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol. .AMİN
Teşekkürler Vladimir. Adamın hasısın.
Hadi vatanıma milletime hayırlı olur İnşAllah ??c?Z?\?q'?[YH?HZ[]???0?[H0????[H?[?[?H
Evet dün Yunanistan'ın S-300 dünya dolarlar harcanarak alındı şimdi yerlerinde çürüdü diyen zihniyet; Bugün ülkemize alınacak S-400 lerle gündem yaratarak gururla sanki bütün ülke insanına büyük maddiyetler sağliyarak demokrasi getirecek adalet dağıtacak şekilde her gün ülke gündeminde haberler yapıliyor. Evet ırkçı ve kinci dinci barbarların en büyük gücü güç gösterisidir,çünkü çevredeki herkes düşman gösteriliyor halkı bu düşmanlara karşı korumak gerekiyor zihniyetiyle sadece yazıklar diyorum yine gitti fakirin emeği yine fakir fakir ihaleyi yapan bir kaç kat daha dolarları oldu.
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