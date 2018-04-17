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Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

Sudan Parlamentosu, Türkiye ile Sudan arasında güvenlik alanında işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı

Sudan Ulusal Parlamentosu, Türkiye ile Sudan arasında 2017'de imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı.

Ulusal Konsey Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ve politik alanlardaki ilişkilerinin tarihsel gelişimin sonucu olduğunu söyledi.

Ahmed, "Güvenlik işbirliği anlaşması, iki ülkeye de fayda sağlayacaktır." dedi.

Meclis'te okunan rapora göre anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü uyarınca modern teknoloji, eğitim, güvenlik, terör ve organize suçla mücadele alanında işbirliğini kapsıyor.

Sudan ile Türkiye ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, Sudan ekonomisinin gelişiminde Türkiye’nin iyi bir dost ülke olacağının altı çizildi.

Raporda ayrıca, iki ülke ilişkilerinin sosyal alanda gelişim sağlandığına işaret edilirken, sağlık ve turizm alanlarında da gelişim sağlanacağı vurgulandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada parlamento üyeleri, Türkiye ve Sudan arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı.

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Sudan Parlamentosu Ulusal Konsey Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı İbr

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