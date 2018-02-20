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Türkiye ile Ürdün arasında askeri iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:02 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Akar ile Ürdünlü mevkidaşı Ferihat, iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzaladı

AMMAN (AA) - Ürdün'le Türkiye arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Amman'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ürdünlü mevkidaşı Mahmud Ferihat ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, son dönemdeki bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülkenin silahlı güçleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu ele aldı.

Açıklamada iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Başkent Amman'ın batısındaki Salt kentindeki Türk şehitliğini de ziyaret eden Akar, burada şehitler anıtına çelenk bıraktı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Orgeneral Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ürdün'ün başkenti Amman'a gittiği aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Ürdün

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