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Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Akdeniz’de bilimsel araştırma yapan bir Alman gemisi, Girit ve Kıbrıs arasındaki bölüm için Türkiye’den izin istedi. Türkiye de Girit ve Kıbrıs arasındaki 580 kilometrelik alan için dün NAVTEX yayımlayarak Alman araştırma gemisine izin verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Maria S. Merian gemisinin tüm Akdeniz’de Hamburg Üniversitesi adına sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk (CTD) araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca noktasal ölçümlerle su numuneleri alındığı da bildirildi. Meria S. Merian, Almanya’nın en ünlü deniz araştırma gemilerinden biri olarak biliniyor.

TÜRKİYE'DEN İZİN İSTEDİLER

Doğu Akdeniz ve Ege’de bir süreden beri Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs ekseninde yaşanan gerginlik sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Kıbrıs ve Yunanistan’ın sorumluluk alanında olan 580 km. uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde (Baf, Kıbrıs açıklarından Girit açıklarına kadar) bölge için NAVTEX ilan etti. İlan bir Alman bilimsel araştırma gemisinin bölgede yapacağı araştırma için Türkiye’den izin istemesiyle gerçekleşti. İkinci bir NAVTEX ise Girit’in güneyinde 25 km. lik bir alanı için yayınlandı. NAVTEX’ler Antalya istasyonu aracılığıyla Maria S. Merian geminin deniz koruma alanında bilimsel araştırma yapabilmesi için ilan edildi.

ALMANYA’YA ŞİKÂYET ETMİŞLERDİ

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuka aykırı olarak Doğu Akdeniz’de KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesini de kapsayacak şekilde doğal gaz arama ruhsatları vermesine tepki göstermiş ve sondaj için bölgeye gelen bir İtalyan gemisi sondaj yapamadan geri dönmüştü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ise bu durumu başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere AB liderlerine şikâyet etmişti. Milliyet'te yer alan habere göre, Yunan ve Güney Kıbrıs basını Türkiye’nin bu iki NAVTEX ilanını Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerinin birkaç gün önce 27 AB lideriyle yaptıkları görüşmelere cevap niteliğinde olduğunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sayın binali Yıldırım Merkel’in elini tuttuğu gün Deniz Yücel’i serbest bıraktığı gün aslında daha ne anlaşmalar yaptı ortaya yeni yeni çıkıyor bu Kıvrık siyasi liderler Bu memleketin her karışına el santimetresini pazarlayan pazarlamacılardır
yalan çaktırmadan maden ariyorlar
$öylee adamm olun bakayimmm.
adam olun
Neden ????Almanlar Fetö ve Pkk ya destek veren ülkeler arasında değilmi hele Afrinde ordumuz savaştayken daha dün bize Tank parçalarını ve mühimmatını vermeyen Almanlar değilmiydi İzin verilmese ne olacak Almanlar bize savaşmı ilan edecek yada dış borcumuzumu sildiler?
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