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Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi - Türk savunma sanayisinin üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Türkiye'ye ilk uçaklar Kasım 2019'dan itibaren gelmeye başlayacak

TEKSAS (AA) - Türkiye, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğini artıracak ilk F-35 uçağını teslim aldı.

Türkiye'nin program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için ABD Teksas-Fort Worth'te yer alan Lockheed Martin tesislerinde tören düzenlendi.

Törene, Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, projede görev alan Türk şirketlerinin ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri katıldı.

Türkiye, F-35 programında 1999 yılındaki başlangıcından bu yana yer alıyor ve Türk savunma sanayisi uçakların üretiminde aktif rol üstleniyor.

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. İlk uçağın ardından önümüzdeki günlerde 2. uçak, Mart 2019'da ise 3 ve 4. uçak teslim edilecek. Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak. Türkiye'ye teslim edilecek 5 ve 6. uçaklar ise Kasım 2019'da üretimlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan Türkiye'ye gelecek.

Teslim alınan ilk F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, yıllara sari olacak şekilde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda hali hazırda 30 adet uçağın siparişi verildi.

F-35 Projesi, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını topyekun artırmanın yanı sıra Türk savunma sanayisi firmalarına yeni iş fırsatları yaratacak.

Aralarında Alp Havacılık, AYESAŞ, Kale Havacılık, Kale Pratt&Whitney ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yer aldığı Türk havacılık ve savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen parçalar, ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer alıyor.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

(Sürecek)

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F-35 hava kuvvetleri komutanlığı savaş uçağı Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayisi

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