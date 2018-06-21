Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı (2)

TEKSAS (AA) - Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, F-35 uçağına ilişkin, "Bu uçağın hem kendi özel ihtiyaçlarımızı karşılamasını istiyoruz hem de çok güzel bir silah sistemi ortaya koyarak dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için ABD Teksas-Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde tören düzenlendi.

Demirel, burada yaptığı konuşmada, F-35 programının bir parçası olmanın Türkiye için büyük bir onur olduğunu söyledi.

F-35'in en geniş alım programlarından biri olduğuna dikkati çeken Demirel, bu kapsamda çok uluslu çalışmaların önemli örneklerinden birini sunduğunu dile getirdi.

Programda 9 ülkenin ortak çıkarları için birlikte çalıştıklarını belirten Demirel, "Bu uçağın hem kendi özel ihtiyaçlarımızı karşılamasını istiyoruz hem de çok güzel bir silah sistemi ortaya koyarak dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Demirel, endüstriyel iş birliğinin de projenin kilit unsurlar arasında yer aldığına değinerek, birçok şirketin projede birlikte çalıştıklarını anlattı.