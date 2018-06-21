Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı (3)

F-35'ler için tümü kesinleşmemekle birlikte 3 bin sipariş verildi.

Geçtiğimiz günlerde 300'üncü F-35 teslimatı gerçekleştirilirken Japonya, Güney Kore ve İsrail, projede yer almamasına rağmen bu uçağı tercih etti. İsrail, uçağı muharebe sahasında kullanan ilk ülke oldu. F-35 uçakları 15 farklı üste kullanılıyor.

Hava filosunu yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle takviye edecek olan Türkiye, yerli savunma sanayisiyle projede aktif rol üstleniyor.

Türkiye, program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını ABD Teksas-Fort Worth'de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı.

- Üretim ivme kazanacak

Gelecek dönemde üretimi artırmayı hedefleyen Lockheed Martin, geçen yıl 66 olan uçak üretim sayısını bu yılın sonunda 91'e, 2019'da 130'a, 2020'de 145'e, 2021'de 150'ye çıkarmayı hedefliyor.

Uçağın üretimi artırılırken maliyetler de aşağı çekiliyor. Bu konuda yüzde 60'a varan bir ilerleme sağlanırken son anlaşma 94 milyon dolar üzerinden yapıldı. Lockheed Martin, 2020'de bu rakamı 80 milyon dolara çekmeyi amaçlıyor.

Uçağın sözleşme onayından itibaren teslimata hazır hale getirilmesi 30 ay sürüyor. İlk 12 ayda gerekli parçaların alımı gerçekleştiriliyor. Daha önce 24 ay olan montaj süresi 18 ayda tamamlanıyor.

- Türk firmaların projedeki rolü

Proje kapsamında Türk savunma sanayisi firmaları için 7,5 milyar dolarlık finansal hacim oluşması bekleniyor. Halihazırda Türk firmaları tarafından faturalanan işlerin tutarı 700 milyon doları buluyor.

Projeyle yeni iş fırsatları yakalayan Türk firmaları, F-35 gibi 5. nesil bir hava platformunun küresel tedarik zincirinde yer alıyor.