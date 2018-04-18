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Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı yarın başlayacak

Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı (TEBİF), Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Artı 2 Fuarcılığın Genel Müdürü ve fuarın koordinatörü Emel Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımının beklendiği fuarın kapılarının yarın açılacağını söyledi.

Fuarın, TOKİ, Emlak Konut, KİPTAŞ ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün destek ve katılımıyla düzenleneceğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Teknolojinin son noktası dediğimiz bütün teknolojik ürünleri firmalar hazırlayıp getirdiler. Birçok firmamız yeni ürünleriyle yeni konseptleriyle stantlarını hazırlamaya başladılar. Fuarda seramikten vitrifiyeye, laminet parke, yapı kimyasalları, izolasyon, dış cephe kaplamaları gibi birçok yeni ürünle firmalarımız fuar alanında hazır bulunacak. Yapı sektöründen yaklaşık 100 firma katılacak, tamamen ihtisas fuarı olacak."

Yüksel, fuarın amacının kamu ile özel sektörü bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, "Fuarımızın amacı 4 gün boyunca üretici firmalarımızla kurumlarımızın onay makamındaki mühendisleri bir araya getirmek. Birçok firmamızın yeni ürünlerini, yeni teknolojilerini sergileyeceği bir fuar olacak." dedi.

TEBİF 2018, 22 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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