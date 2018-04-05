Türkiye, Irak'ın güneyine insani desteğini sürdürüyor

BABİL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Babil kentinde Türk Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı gerçekleştirilen zihinsel engelliler okulu ve huzurevinin açılışını yaptı.
Büyükelçi Yıldız, okul açılışının ardından, sınıfları gezerek, buradaki zihinsel engelli öğrencilere okul çantası hediye etti.
Okul yönetimi de Türkiye Büyükelçiliği ve TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.
Yıldız, yine aynı kentte TİKA'nın tadilatını gerçekleştirdiği huzurevinin de açılışını yaptı.
Huzurevi sakinlerini odalarında tek tek ziyaret eden Türk Büyükelçi, onların ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi. Yıldız daha sonra Büyükelçiliğin güvenlik personeliyle Babil’deki Asma Bahçeleri'ni gezdi.
Büyükelçi Yıldız, bu sabah TİKA tarafından tadilatı yapılan işitme engellilerin eğitim gördüğü okulun da açılışını yapmıştı.
Babil'e gelişinde Yıldızı, Vali ve Vilayet Meclisi Başkanı karşılamıştı.
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