Türkiye-İran sınırında Afgan mülteci alarmı

Türkiye’de 169 bin kişiyle Suriyelilerden sonra ikinci büyük mülteci grubuna dönüşen Afganlar için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Afgan, İran ve Türk yetkililerin görüşmesinin ardından, Türkiye üzerinden AB’ye gitmek üzere İran’da bulunan 750 bin Afgan olduğu tespit edildi.Yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye kaçak olarak giren Afganların bu ülkeye iadesi konusunda anlaşma sağlandı.
İKİNCİ SIRAYA ÇIKTILAR
Star gazetesinin haberine göer, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart ayı rakamlarına göre Türkiye’de 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteci var. Bu sayı dünya genelindeki 113 ülkeden daha kalabalık bir nüfusa karşılık geliyor. Suriyelilerden sonra ikinci sırada 169 bin ile Afganlar yer alıyor. Onu 145 bin ile Irak, 35 bin ile İran, 4 bin 500 ile Somali ve diğer Asya-Afrika ülkelerinin vatandaşları takip ediyor. Türkiye’ye 2017’de 172 bin 745 düzensiz göçmen gelirken, yakalanan kaçak göçmen sayısı 4 bin 641 oldu. 2017’de 12 ay boyu gelen Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 iken bu sayı 2018’in ilk üç ayında 30 bini buldu. Türkiye bir yandan kaçak Asyalı göçmenlerin rotası olan Kars, Ağrı, Iğdır sınırlarına 144 kilometre uzunluğunda güvenlik duvarı örerken, öte yandan olası göç dalgasının boyutlarını anlayabilmek için İran ve Afganistan’a heyet gönderdi.
YÜRÜYEREK GELİYORLAR
İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, son dönemde Türkiye üzerinden AB’ye gitmek için İran’a düzensiz göçmen olarak giriş yapan 750 bin Afgan olduğu öğrenildi. Bu ülkedeki terör ve güvenlik sorunları nedeniyle son yıllarda çevre ülkelere göç etmiş Afgan sayısının 3 milyona yaklaştığı, Türkiye ve bu ülke yetkilileriyle yapılan son görüşmelerde ise Afgan mültecilerin uçakla ülkelerine iadesi konusunda anlaşıldığı öğrenildi.
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