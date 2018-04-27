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Türkiye-İran sınırında Afgan mülteci alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 07:51 | Son Güncelleme

Türkiye, İran sınırında Afgan mülteci alarmı verildi. Sınırda bekleyen 750 bin Afganlı için harekete geçildiği belirtiliyor. Tahran ve Kabil’de temaslarda bulunan yetkililer, mültecilerin iadesi konusunda anlaşma sağladı.

Türkiye’de 169 bin kişiyle Suriyelilerden sonra ikinci büyük mülteci grubuna dönüşen Afganlar için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Afgan, İran ve Türk yetkililerin görüşmesinin ardından, Türkiye üzerinden AB’ye gitmek üzere İran’da bulunan 750 bin Afgan olduğu tespit edildi.Yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye kaçak olarak giren Afganların bu ülkeye iadesi konusunda anlaşma sağlandı.

İKİNCİ SIRAYA ÇIKTILAR

Star gazetesinin haberine göer, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart ayı rakamlarına göre Türkiye’de 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteci var. Bu sayı dünya genelindeki 113 ülkeden daha kalabalık bir nüfusa karşılık geliyor. Suriyelilerden sonra ikinci sırada 169 bin ile Afganlar yer alıyor. Onu 145 bin ile Irak, 35 bin ile İran, 4 bin 500 ile Somali ve diğer Asya-Afrika ülkelerinin vatandaşları takip ediyor. Türkiye’ye 2017’de 172 bin 745 düzensiz göçmen gelirken, yakalanan kaçak göçmen sayısı 4 bin 641 oldu. 2017’de 12 ay boyu gelen Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 iken bu sayı 2018’in ilk üç ayında 30 bini buldu. Türkiye bir yandan kaçak Asyalı göçmenlerin rotası olan Kars, Ağrı, Iğdır sınırlarına 144 kilometre uzunluğunda güvenlik duvarı örerken, öte yandan olası göç dalgasının boyutlarını anlayabilmek için İran ve Afganistan’a heyet gönderdi.

YÜRÜYEREK GELİYORLAR

İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerde, son dönemde Türkiye üzerinden AB’ye gitmek için İran’a düzensiz göçmen olarak giriş yapan 750 bin Afgan olduğu öğrenildi. Bu ülkedeki terör ve güvenlik sorunları nedeniyle son yıllarda çevre ülkelere göç etmiş Afgan sayısının 3 milyona yaklaştığı, Türkiye ve bu ülke yetkilileriyle yapılan son görüşmelerde ise Afgan mültecilerin uçakla ülkelerine iadesi konusunda anlaşıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
afgan mülteciler mülteci akını Türkiye İRAN

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ya bilader türkiye sığınma ülkesimi suriyeliler yetmez gibi bide afganlar geliyo
sadece irandna gelenlermi???? ülke vizesiz mülteci cenneti.Birde akp hükümetimiz onlara çalışmadna aylık veiryor.kendi vatandaşıan 3 kuruş zammı çok gören hükümet mültecilere sigortasız bakıyor patornlaroın onları sömürmesine müsade ediyor yükünüde halka yüklüyor
Sınıra kurun kapmlari,içeri sokmadan kamplarda bakın.yeter artık.
Bunların birini bile Türkiye ye sokmayın kimsenin vatanımıza girmesini saçma sapan doluşmasını çekirgeler gibi istila etmesini istemiyorum.Bir de sürekli üç buçuk milyon Suriyeli deyip durmayın,kaç yıldır sanki hep aynı sayıda duruyolar.6 milyon dan fazla Suriyeli vardır ülkemizde habire doğruyolar.Her şeyimiz alt üst oldu,kültürümüz gelenek göreneklerimiz Aile birliğimiz akraba bağlarımız,düzenimiz bozuldu.sanki Türkiye de yaşamıyorum başka bir ülke oldu çıktı,Türkler gittikleri yerde uyum düzen güzellikler sağlıyorlar.Türkiye ye gelenler hepsi düzen bozucular malesef
tam ümmetçi bi devlet olduk . bitek Eskimolar eksik..serinletmeyi yayarsak onlarda gelir sanırım..
miyee türkiiyee başka yere gittsinler bu dünya da birtek türkiyemi var
akp gazlıyor bunları 24 hazirana yetiştirmeleri lazım
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