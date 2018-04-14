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Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 3 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:23 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI (DHA)

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