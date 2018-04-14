Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise sürüyor.
Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI (DHA)
Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum