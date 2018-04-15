Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 3 yaralı (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Hudut kırsalında, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar okundu. Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı.
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum