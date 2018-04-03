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Türkiye İşçi Partisinin yeniden yargılama talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan dava sonucu 1971'de verilen Türkiye İşçi Partisinin temelli kapatılması kararına karşı yeniden yargılama talebiyle yapılan başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 1971'de Türkiye İşçi Partisinin temelli kapatılmasına karar verilen davanın, lehe yargılamanın yenilenmesi yoluyla yeniden görülmesi ve partinin temelli kapatılmasına ilişkin kararın kaldırılması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu üyesi tarafından, gerek Anayasa gerekse 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunuldu. Başvurucu, yargılamanın yenilenmesi suretiyle davalı parti hakkında verilen temelli kapatma kararının kaldırılmasını istedi.

Kararda, yargılamanın yenilenmesi talebine konu davanın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye İşçi Partisinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü temel ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle temelli kapatılmasına ilişkin olduğu hatırlatıldı.

Kapatma kararının, partinin Anayasa'nın 57, Siyasi Partiler Kanunu'nun 89 ve 111. maddesinin iki sayılı bendi uyarınca 1971'de alındığı belirtildi.

Parti kapatma davalarında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulabileceği aktarılan kararda, bunun olağanüstü kanun yollarından biri olduğu ifade edildi.

Kanun'da kimlerin yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabileceğinin de sayıldığı anlatılan kararda, buna göre genel başkan, parti tüzüğünde gösterilen merciler veya genel başkanlığın boşalması halinde merkez ve karar yönetim kurulunun kendi içinde seçeceği bir üyenin partiyi temsilen bu başvuruyu yapabileceği kaydedildi.

Başvurucunun, partinin kurucular kurulu üyesi olduğu ve kurul kararıyla Türkiye İşçi Partisi adına başvuruyu yaptığı ifade edilen kararda, "Başvuruda bulunan Türkiye İşçi Partisi 2017 yılında gerekli bildiri ve eklerini İçişleri Bakanlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanmıştır. Ancak başvuran kişi, Anayasa Mahkemesinin 1971 tarihli kararıyla kapatılan Türkiye İşçi Partisini temsile yetkili bir görevlisi olduğunu ortaya koymadığı gibi böyle bir durumu ileri de sürmemiştir." denildi.

Kararda, başvurucunun 5271 sayılı Kanun'a göre kanun yollarına başvurma hakkı bulunmadığı, bu nedenle talebin reddedildiği bildirildi.

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