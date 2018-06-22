Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "2002'den bugüne kadar birliğimizi dirliğimizi her geçen gün güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye işini bilen ehil kadrolar tarafından yönetilmektedir." dedi. Çelik, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde seçim irtibat bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde Türkiye’nin tamamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en güçlü şekilde çıkarmaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adaylarının konuşmaları dinlendiğinde çok enteresan tablo ortaya çıktığını belirten Çelik, şöyle devam etti: "Birincisi; diyorlar ki 'Şunları cumhurbaşkanı olursam yapacağım, bunları yapacağım.' Çok enteresan, bu yapacağım dedikleri şeyin Türkiye'de zaten 10 yıldır yapılmış olduğundan haberleri yok. Şimdi burada vahim olan şu. Bunlar siyaset yapıyorlar. Kimisi milletvekili, kimisi genel başkan, kimisi siyasetçi. Eğer buna rağmen bu yapılanlardan haberleri yoksa bunların ne kadar sorumsuz olduğunu ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. İkincisi eğer haberleri var da buna rağmen böyle söylüyorlarsa bu daha vahim. Çünkü bu da milletimize karşı en büyük günahı işlediklerini ve millete yalan söylediklerini gösteriyor. Dolayısıyla şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin gerçekleştirdiği şeylere daha yeni akılları eriyor, gerçekleştiğinden haberleri yok. Üstelik gerçekleştireceğiz dedikleri şeyler hayata geçeli yıllar olmuş. Cumhurbaşkanımızın karşısında şeklen isim olarak birden çok aday var gibi gözükebilir ama birden çok aday yok. Tek bir lobi var, yıkım lobisi bunlar. Sadece büyük projeleri engellemekten, büyük projelerin önüne geçmekten bahsediyorlar."

- "Herkes dersini iyi çalışsın" Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının dün dünyanın en büyük havaalanlarından olacak üçüncü havalimanının pistine indiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem bu büyük yatırımları yapıyoruz hem Türkiye'yi büyütüyoruz hem de Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı ile ve şimdi de Kandil'e yapılan harekatla teröristlere karşı en büyük mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama kimseye verilecek bir çakıl taşımız da yok. Onun için herkes dersini iyi çalışsın. Türkiye'ye karşı etrafımızda gerçekleştirilmeye çalışılanları iyi görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlara asla müsaade etmeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz." - "Fakirin, fukaranın, garibanın memleketini sömürmedik" En büyük güçlerinin birlik ve dirlik, ikincisinin de Türkiye'nin iyi yönetilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: "Sizlerin verdiği destek sayesinde 2002'den bugüne kadar birliğimizi dirliğimizi her geçen gün güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye işini bilen ehil kadrolar tarafından yönetilmektedir. Bizim başka ülkeler gibi petrol zengini bir ülke olmadığımız biliniyor. Başka ülkeler gibi Afrika'da, Asya'da fakirin, fukaranın, garibanın memleketini sömürmedik. Onların kaynaklarını sömürmedik. Gücümüzü nasıl sağladık. İşte birliğimizi, dirliğimizi koruyarak ve Türkiye'nin iyi yönetilmesini sağlayarak."

Çelik, 100 yıl önce Türkiye zor zamanlar yaşarken, istiklal mücadelesine destek veren ancak bugün katliamlar yaşayan Arakanlı Müslümanlar için yardımlarda bulunduklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Bütün Türkiye el ele tutuşsak bir kase pirinci, bir yarım ekmeği buradan Arakan'a ulaştıramayız. Böyle bir zincir kuramayız ama şimdi Türkiye'nin kurumları, Türkiye'nin tüm imkanları 100 yıl evvel bizi yalnız bırakmayan bu kardeşlerimizin yanına gidiyor. Onlar 'Türkler bizi unutmadı, yine yardımımıza koştu' diyor. Bu ne sayesinde oluyor, işte devletimizin gücü sayesinde oluyor. Sizin verdiğiniz bu destek sayesinde oluyor. O yüzden şunu unutmayın. 24 Haziran akşamı sandıklardan en güçlü oy Cumhurbaşkanımıza ve adaylarımıza çıktığı zaman Türkiye'de bayram yapıldığı gibi Arakan'da da bayram yapılacak, Gazze'de de bayram yapılacak, Somali'de de bayram yapılacak, Bakü'de de bayram yapılacak, Bosna'da da bayram yapılacak." - "Her oy Türkiye davasına verilmiş bir oydur" Türkiye'nin her tarafını imar ettikleri, gücünü, demokrasisini, öz güvenini, dış politikasını büyüttükleri gibi başka milletlere de aynı şekilde el uzattıklarının altını çizen Çelik, şunları kaydetti: