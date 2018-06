"Türkiye işini bilen ehil kadrolar tarafından yönetilmektedir"

"O yüzden 24 Haziran günü oy verdiğimiz zaman sadece Cumhurbaşkanımızı seçmiş olmayacağız, sadece adaylarımıza oy vermiş olmayacağız. Cumhurbaşkanımıza verilen her oy Türkiye davasına verilmiş bir oydur. Cumhurbaşkanımıza verilmiş her oy, bu bahsettiğim coğrafyaların umuduna, duasına verilmiş bir güzel karşılıktır. Cumhurbaşkanımız ve adaylarımıza verilmiş her oy Türkiye'nin 2002'den bu yana ortaya çıkan kazanımlarını koruma iradesini yükselten bir destek olacaktır. 24 Haziran gecesi aziz milletimiz ve dünyanın her tarafındaki mazlumlar bayram yaptığı zaman birileri üzülecekler. Türkiye'nin hayrını istemeyenler, Türkiye'nin iyiliğini istemeyenler, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler üzülecekler. Ve en çok kim üzülecek biliyor musunuz? Sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanımız ve adaylarımız en yüksek şekilde sandıklardan çıktığı zaman FETÖ kahrolacak, PKK ve destekçileri kahrolacak, Türkiye'nin düşmanları kahrolacak."

Çelik, ziyaretleri kapsamında Baraj Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, tatlı ve dondurma ikramında bulunup, çocuklara oyuncak verdi.