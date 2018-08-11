"Türkiye, İslam aleminin en yürekli ülkesidir"

İSTANBUL (AA) - Suriye asıllı dünya şampiyonu boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Türkiye'nin İslam aleminin en yürekli ülkesi olduğunu söyledi. Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren Charr ile beraberindeki iş adamı Christian Jarger, Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Parktaki sahneye Mehter Marşı eşliğinde çıkan ve Alp kostümü giyen Charr, "İstanbul'da olmak benim için çok muhteşem bir duygu. Almanya'daki maçlarıma Türk sporseverler de çok ilgi gösteriyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi. Porto Rikolu boksör Fres Oquendo ile eylül ayında unvan maçına çıkacak Suriye asıllı boksör, "Rakibim dünyanın en iyilerinden biri. Çok hızlı ve güçlü bir boksör. Dikkatli olmam gerektiğini biliyorum ama onu yeneceğimi düşünüyorum. Benim açımdan zorunlu bir maç. Rakibimi çok ciddiye almıyorum. Asıl hedefim Vladimir Klitschko'yu devirerek dünya şampiyonu olan Anthony Joshua'ya karşı. Bu maçtan sonra da karşıma çıkmak zorunda. Kaçma şansı yok." ifadelerini kullandı.

Manuel Charr, kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendirmesiyle ilgili, "Şimdi Avrupa Birliği ve ABD var. Bir zamanlar da Osmanlı vardı. Biz de Osmanlı'nın torunlarıyız. Dedelerimizin Osmanlı ile ilgili anlattıkları hikayelerle büyüdük. Osmanlı askerleri dünyanın en iyi savaşçılarıydı. Ben de onları örnek alarak ringe çıkıyorum." açıklamasında bulundu. \ - "Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlardan dolayı minnettarım" Dünya şampiyonu boksör, Suriyelilere yardım ettiği için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti. Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Charr, "Başkanımız üzerinden bütün Türkiye'ye teşekkür etmek istedim. Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı yardımlardan dolayı minnettarım. Ziyaretimin amacı Suriyelileri aldıkları ve onlara sahip çıktıkları için Türk halkına teşekkürdü. Dünyaya 'Düşkünlere yardım edin, arkanızı dönüp gitmeyin.' diye güçlü bir mesaj vermek istiyordum. Türkiye bunlara en büyük örnektir çünkü düşkünlere yardım etti." şeklinde görüş belirtti.